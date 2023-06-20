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Сегодня, 13:30

В МГУ наградили лауреатов студенческого фотоконкурса. Публикуем работы победителей в номинации «СЭ»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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«За дружбу журфаков»
Фото Светлана Ни
«Индивидуальная гонка»
Фото Евгений Филиппов
«Центр внимания»
Фото Иван Логинов
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В МГУ наградили лауреатов студенческого фотоконкурса. Победителем в номинации «Сними Эксклюзив» от «СЭ» стала Светлана Ни с работой «За дружбу журфаков». Второе место занял Евгений Филиппов с работой «Индивидуальная гонка», а третье — Иван Логинов с работой «Центр внимания».

2 место.
Фото Евгений Филиппов

Церемония вручения наград прошла в Мраморном фойе Культурного центра МГУ. Гостями и партнерами проекта стали представители ТАСС, издания «Вокруг света» и «Научная Россия». После завершения церемонии одна из членов жюри, Дарья Гайдамак, провела для участников мастер-класс по фотографии.

3 место.
Фото Иван Логинов

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