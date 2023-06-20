Финансовый эксперт объяснил, как научить ребенка пользоваться банковской картой

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «СЭ», как научить ребенка пользоваться банковской картой, чтобы он вас не разорил. «Обсудите с ребенком правила пользования картой и доступные суммы. Например, вы пополняете карту раз в неделю на тысячу рублей, при этом четко прописываете список покупок, которые можно и нельзя совершать», — порекомендовала специалист.

Как пояснила Татьяна Волкова, в самом начале карта ребенка будет привязана к расчетному счету взрослого, что позволит отследить все траты и категории покупок. «Также вы сможете установить лимит на расходы, на пополнение и конкретные операции. Таким образом, вы сможете научить ребенка грамотно распоряжаться финансами», — пояснила эксперт.

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