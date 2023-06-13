Стилист дала рекомендации, что взять с собой на летний отдых

Стилист-психолог, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская эксклюзивно поделилась с «СЭ» рекомендациями о том, что взять с собой на летний отдых, чтобы выглядеть стильно. «Начните с образа для пляжа, его основу составляет купальник, к которому можно добавить полупрозрачную или сетчатую юбку и топ, с рукавами или без. Захватите шляпу, солнцезащитные очки и украшения», — пояснила специалист.

Как отметила Мария Татарская, помимо пляжных образов, на летнем отдыхе пригодится комфортный брючный костюм в пижамном стиле изо льна или более струящейся и гладкой ткани. К нему подойдет правильно подобранная плетеная сумка, как для вечернего выхода, так и для похода на пляж.

Также стилист порекомендовала обзавестись удачным платьем, мини или макси — оба варианта в тренде. «Обязательно возьмите сандалии или шлепанцы, например, из пробкового материала — они будут максимально удобными на каждый день, не на грузят чемодан и их можно сочетать со всем летним гардеробом», — заключила Мария Татарская.

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