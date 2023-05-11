Стилист объяснила, какой купальник выбрать этим летом

Стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская рассказала «СЭ», какой купальник выбрать. «Самые яркие тренды, которые держатся не один сезон — асимметрия, вырезы и шнуровка. Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник», — заявила специалист. По ее словам, асимметрия, вырезы и шнуровка идеально подойдут тем, кто любит провоцировать и приковывать к себе взгляды окружающих. Также ассиметрия поможет расставить акценты на фигуре и, если нужно, визуально сбалансировать ее.

Тем, кто усиленно готовится к пляжному сезону и хотел бы показать результат по-максимуму, придутся по нраву бикини и купальники с глубоким декольте. Если вам ближе менее кричащие, более спокойные, женственные и романтичные образы, Мария Татарская посоветовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и даже рукавами. «Они тоже в тренде в новом сезоне. Более того, такие элементы дизайна помогут скорректировать нужные зоны — например, руки», — подчеркнула эксперт.

Этим летом многие бренды предлагают руководствоваться принципом «вся жизнь — подиум» и выпустили образы, которые будут востребованы не только на пляжах, но и на пляжных вечеринках. «Все грамотно продумали за вас: дизайнеры составили комбинации купальников, топов, юбок и парео, которые вместе создают коктейльный образ», — подытожила Мария Татарская.

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