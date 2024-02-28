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Певица Адель: почему отменила концерты, проблемы со здоровьем
Жизнь и общество

28 февраля, 12:55

1 мин.

Певица Адель уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Мария Маковей
Автор
Певица Адель.
Фото Getty Images, Getty Images
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Британская певица Адель объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. О своем решении она сообщила в своих социальных сетях.

Артистка заявила, что временно приостанавливает свою концертную деятельность. По ее словам, она плохо чувствовала себя в конце последнего выступления и на протяжении всего перерыва между концертами. Певица не успела полностью восстановиться, что привело к болезни, которая негативно отразилась на ее голосе.

«По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть», — заключила Адель.

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