Певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта

Известный певец Алексей Воробьев признался, что после перенесенного несколько лет назад инсульта лишился практически всей чувствительности с левой стороны тела. Поэтому, когда он недавно порезался стеклом, то проходил с осколком в руке больше трех месяцев, не чувствуя никакой боли. И, как оказалось, что остатки стекла задевали нерв и подрезали сухожилие.

«Последствия болезни будут с ним всегда. Просто я адаптировался», — приводит слова певца mk.ru.

При этом Воробьев признался, что чувствует себя полностью здоровым человеком.

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