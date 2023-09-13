Киркоров заявил, что продолжит свое преображение у пластического хирурга

Певец Филипп Киркоров признался, что продолжает преображение у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ранее артист сделал операции на пресс и ягодицы. В данный момент он проходит реабилитацию.

«Все обалдели, когда сам Киркоров рассказал, что делал пластику. Обычно все держат в тайне. А я посчитал, что все должны узнать про золотые руки Хайдара. Я доволен своим отражением в зеркале, но путь преображения для меня еще не закончен», — признался Киркоров в интервью Ксении Собчак.

Киркоров отметил, что в ближайшее время намерен заняться питанием и спортом. Также король российской эстрады не исключает новые операции.

Ранее Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции.