Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые выиграла женщина-трансгендер

Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые выиграла женщина-трансгендер. Победительницей стала 22-летняя Рикки Колле. Теперь будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре в Сальвадоре. Об этом сообщили на сайте РБК.

Рикки Колле не первая женщина-трансгендер, победившая в национальном конкурсе красоты. Первой это сделала Анхела Понсе, получившая титул «Мисс Испания 2018» — до финала «Мисс Вселенная» она не дошла.