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Сегодня, 14:45

Какие сумки будут в моде этим летом? 5 главных трендов нового сезона

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
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Девушка в городе
Фото Istockphoto/RossHelen

Мало кто поспорит, что сумка наряду с обувью является важнейшим элементом образа. Яркая — может сделать даже самый спокойный гардероб привлекающим внимание, а минималистичная — сбалансировать кричащие цвета и текстуры. Рассказываем, что будет в тренде этим летом.

Акцент на форму

Уже несколько сезонов подряд форма сумки диктует тренды. Чем более конкретным будет воплощение, тем ближе будет модель к понятию «хит сезона». Дома высокой моды делают ставку на прямоугольные и круглые модели, такие дизайнеры, как Botegga Veneta, и вовсе создают сумки в виде обычного крафтового пакета.

bottegaveneta.com

Поясные сумки и кросс-боди

Такие модели вряд ли скоро выйдут из моды благодаря их практичности и универсальности. В сезон, когда брюки-карго и штаны-парашюты вышли на пик своей популярности, модели такого формата особенно актуальны.

Поясные сумки помогут создать стильный акцент в образе, если выбрать яркую контрастную модель. А кросс-боди подойдет для вечерних выходов и прогулок.

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Шопперы

Еще один тренд, который прочно обосновался в наших гардеробах со времен карантина. Эти сумки носят в любых вариациях: из кожи или текстиля, минималистичные или с принтами. Их сочетают со спортивным костюмом или с более строгими вариациями спорт-шика это универсальный элемент.

Шопперы взяли на вооружение и многие бренды вне модной индустрии, которые создают собственный мерч. Чаще всего такие компании отражают на нем свои ценности, которые могут подойти и вам. Обратите внимание именно на этот формат они выходят ограниченным тиражом, а значит, риск встретить кого-то с таким же принтом в метро гораздо ниже.

sela.ru, zarina.ru

Торбы

Новый тренд, который оценят любители оверсайз-стиля. Торба напоминает мешок, в который можно закинуть все необходимое. Чаще всего эта бесформенная вещь придает образу непринужденный расслабленный вид: она отлично подойдет и к свободному трикотажному комплекту, и к облегающим образам.

В этом сезоне сразу несколько марок выпустили такую сумку в кожаном исполнении, что придает ей более дорогой и стильный вид.

gate31.ru, befree.ru

Авоськи

Летом такие изделия особенно популярны. Они напоминают бабушкину авоську, но в современной интерпретации выглядят более ярко и стильно.

Текстильные сумки и рюкзаки отлично дополнят образ, состоящий из натуральных тканей, и станут его логическим завершением. Выбирайте однотонные, но яркие модели или абсолютный хит сезона — серебряный металлик.

sela.ru, zarina.ru

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