Фото ухудшают нашу память? Исследование ученых

Многие пытаются запечатлеть каждый счастливый момент жизни, чтобы сохранить его на будущее. Снимки остаются в памяти гаджетов, но сохраняются ли воспоминания у нас самих? Порой мы так увлекаемся съемкой, что забываем насладиться происходящим.

Ученые Фэрфилдского университета провели исследование, которое показало, как фотографии влияют на качество памяти.

Эффект обесценивания

Исследование, посвященное влиянию фотографии на воспоминания, опубликовали в журнале Psychological Science. Вдохновение авторы работы черпали из жизни: все вокруг стало предметом съемки — от еды до скульптур.

Ученые Фэрфилдского университета поделили эксперимент на два этапа. Для первого наблюдения группу студентов пригласили в музей при университете. Им предложили сфотографировать некоторые экспонаты, а другие — просто рассмотреть. Тесты, проведенные на следующий день, показали, что те предметы, которые были рассмотрены без фотосъемки, запомнились лучше. А группа, использовавшая камеры, не смогла точно описать детали экспонатов.

Фото Istockphoto/SeventyFour

Линда Хенкель — автор исследования — называет это «эффектом обесценивания фотосъемки». Когда мы полагаемся на камеру для запоминания событий, это может негативно отразиться на качестве воспоминаний.

Во второй части исследования случился неожиданный поворот: если фотография сфокусирована на конкретной детали предмета, увеличенной с помощью камеры, в памяти сохраняется не только она, но и весь предмет, даже если он оказывается за границей кадра, так как фотограф проявляет большую внимательность при съемке.

Не для фотоальбома, а ради имиджа

Ученые также отметили, что сегодня большинство людей фотографирует не только ради сохранения воспоминаний, а для общения с друзьями и создания определенного имиджа в социальных сетях.

«Часто люди делают снимки не для того, чтобы запомнить события, а чтобы рассказать о своих ощущениях здесь и сейчас. Например, в американском мессенджере Snapchat пользователи отправляют фотографии, чтобы общаться, а не вспоминать события», — прокомментировала результаты работы Хенкель.

Положительный эффект фотографий

Большинство посетителей выставок делают фотографии, чтобы вернуться к ним позже. Но помогает ли просмотр этих снимков улучшить качество воспоминаний?

Исследование показывает, что положительный эффект фото возможен, если мы действительно найдем время, чтобы вернуться к запечатленной информации. Большое количество случайных фото в вашем телефоне и отсутствие организации цифровой библиотеки делает кадры бесполезными. Поэтому важно обеспечить простой и логичный доступ к фотографиям и взаимодействовать с ними, а не просто копить их на своих устройствах.

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