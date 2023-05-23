Для чего нужен треш-ток в спорте. Мнение психолога

Среди современных любителей спорта с таким понятием, как треш-ток, пожалуй, лучше всех знакомы поклонники ирландского бойца Конора Макгрегора. Своим умением «петушиться» перед боем он знаменит едва ли не больше, чем спортивным мастерством. Макгрегор кричит и оскорбляет соперников, не стесняясь в выражениях. И это не излишняя эмоциональность, как может показаться тому, кто видит подобное шоу впервые, а лишь еще один из спортивных тактических приемов, осмысленный и четко рассчитанный. Для чего это нужно — разбираемся вместе с клиническим и спортивным психологом Владимиром Дерновым.

Как треш-ток помогает в спорте

В первую очередь это стратегия, которая используется для создания атмосферы соперничества. Спортсмены и целые команды используют треш-ток для собственной мотивации и психологического давления на оппонентов. В некоторых случаях он может помочь игрокам воодушевиться, повысить концентрацию и мобилизацию перед матчем или поединком. Он может создать дополнительную мотивацию для достижения высоких результатов и победы.

Если спортсмен или команда позволяют эмоциям взять верх и реагируют на треш-ток агрессивно или нервно, отвлекаются, дезориентируются, это, конечно же, негативно влияет на их концентрацию и выступление, снижает уверенность и производительность.

Почему треш-ток может не сработать

Треш-ток может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на психику спортсменов: например, вызвать стресс и дестабилизировать самого применяющего его игрока, отвлечь его от игрового плана.

К тому же провокации могут стимулировать подготовленного спортсмена или команду, вызывая у них желание доказать свое превосходство и победить. И тогда, наоборот, треш-ток может выступить в качестве дополнительного мотивационного фактора.

Если спортсмен может использовать треш-ток с холодной головой, не отвлекаясь от своих целей, то этот прием может быть полезным. Однако важно, чтобы это не переходило в оскорбления или не превращалось в психологическое насилие. В противном случае это может серьезно повлиять как на психическое состояние самого спортсмена (а значит, и его результаты), так и на поддержку болельщиков.

Способность оставаться в равновесии в ситуациях, связанных с треш-током, приходит не только с опытом, но и благодаря работе со специалистами.

Для чего еще нужен треш-ток

На самом деле треш-ток — инструмент, конечно же, не только спортивный, но еще и маркетинговый. Он нужен для создания интриги и повышения интереса к спортивным событиям.