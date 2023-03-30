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Россияне в марте активно покупали саженцы клубники, томатов и наборы микрозелени

Виктория Кравченко
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Россияне в марте чаще всего покупали саженцы клубники, томатов и наборы микрозелени. Аналитики продаж Ozon перечислили, чем интересовались граждане в марте.

Многие садоводы отдают предпочтения готовой рассаде, так как она более устойчива к перепадам температуры и быстро дает плоды. Чаще всего марте россиян привлекали саженцы клубники сорта «Черный принц», розы флорибунда, различные сорта голубики, а также луковицы гортензии метельчатой, жимолости «Хоней Би» и туи западной.

В марте спрос на саженцы вырос почти в шесть раз в годовом выражении, а на корни, клубни и луковицы — в 3,5 раза.

Источник: https://life.ru/p/1568867
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