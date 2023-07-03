Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 08:45

Психолог рассказала, как вернуться в рабочий ритм после декрета

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мама с ребенком на работе.
Фото Freepik/peoplecreations

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала «СЭ», как вернуться в рабочий ритм после декретного отпуска. «Первое, что нужно решить при выходе из декрета, — стоит ли возвращаться на прежнее рабочее место. Важно, чтобы та сфера, куда вы возвращаетесь, была интересной и актуальной для вас», — подчеркнула эксперт. Если с этим все в порядке, то психолог порекомендовала спланировать заранее свое возвращение, определить обязанности, поставить цели и заручиться поддержкой партнера в уходе за ребенком.

Переход от декретного отпуска к профессиональной деятельности — довольно сложный процесс, он требует времени для адаптации. «Постарайтесь не загружать себя с первого же дня, начните со смягченного графика, если это возможно. Привыкните к новому режиму и обязанностям. Постепенно увеличивайте количество рабочих часов и будьте к себе терпеливы, не требуйте от себя сразу идеальных результатов. Так вы избежите стресса и переутомления», — пояснила Юлия Керецман.

Также психолог порекомендовала прибегнуть к тайм-менеджменту (стратегии оптимизации времени), чтобы уделять время и внимание как семье, так и работе. Не стоит также забывать и о личных потребностях: уход за собой, здоровое питание, спорт, любимые занятия помогут снять эмоциональное и физическое напряжение. «Не забывайте наслаждаться процессом. Будьте горды своими достижениями, ведь это непросто — совмещать профессиональный и личностный рост с регулярным общением со своим малышом и семьей», — резюмировала Юлия Керецман.

Ранее мы рассказывали о правилах, которые помогут сохранить спокойствие молодой маме.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Логопед рассказала, как развить мелкую моторику у детей
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости