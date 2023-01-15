Как выбрать хороший матрас для здорового сна? Разбираемся с ортопедом

Важно учесть несколько критериев.

Кому нужны ортопедические матрасы и подушки

Ортопедический матрас, как и ортопедическую подушку, рекомендуется использовать всем без исключения. Эти изделия обеспечивают голове, шее и всему позвоночнику физиологически правильное положение во время сна. За счет такой поддержки кровообращение головного мозга улучшается, суставы отдыхают, мышцы расслабляются, а напряжение, полученное в течение рабочего дня, исчезает. Ортопедические матрасы и подушки применяются для профилактики заболеваний позвоночника. Изделия помогают справиться с уже беспокоящими болями в спине и других частях тела, если они вызваны, например, мышечными спазмами или миофасциальным синдромом. Наличие ортопедической поддержки делает сон по-настоящему здоровым и качественным.

Что такое эффект памяти и почему он необходим

Эффект памяти — способность материала матраса или подушки подстраиваться под контуры тела. Когда вы во сне переворачиваетесь, изделие тут же меняет форму и адаптируется к вашей новой позе.

Freepik/rawpixel.com

Наиболее подходящий для комфортного сна материал с эффектом памяти — вязкоэластичный пенополиуретан. Он обладает достаточной плотностью, чтобы обеспечивать анатомически правильное положение вашего позвоночника во время отдыха. Вязкоэластичный пенополиуретан отличается сбалансированной жесткостью, поэтому спать на матрасе из такого материала максимально удобно.

Сложно представить качественный ортопедический матрас или подушку без эффекта памяти. Для здорового и крепкого сна наличие этого параметра обязательно, ведь во многом именно за счет него должным образом разгружаются суставы и позвоночник.

Как определиться с жесткостью матраса

Выбор жесткости матраса — вопрос сугубо индивидуальный. Перед покупкой изделие лучше испытать. Попробуйте полежать на матрасе, чтобы понять, насколько он вам подходит. Если выберете сильно мягкий, позвоночник будет «проваливаться» во время сна. Мышцам придется напрягаться, чтобы удерживать тело в естественном положении. Из-за такой нагрузки они не смогут расслабиться.

Слишком жесткий матрас тоже не всегда удачный вариант. Сон на нем приводит к излишнему давлению на позвоночник, что нередко вызывает боли в спине или шее. Кроме того, отдыхать на подобном матрасе не совсем удобно. Зачастую оптимальное для большинства решение — изделие средней жесткости. Такой матрас обладает оптимальной поддержкой и обеспечивает необходимый для качественного сна комфорт.

Freepik/pvproductions

При этом надо учитывать, что даже обычный диван легко превратить в удобное спальное место. Достаточно приобрести ортопедический матрас-топпер. Изделие просто кладется поверх основного матраса или дивана. Его также можно использовать отдельно на любой жесткой поверхности. Топпер эффективно поддерживает позвоночник, разгружает суставы, расслабляет мышцы.

Как отличить ортопедический матрас от обычного

Прежде чем купить любое ортопедическое изделие, будь то матрас или подушка, попросите продавца показать регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Этот документ нужен для того, чтобы точно узнать, действительно ли перед вами медицинское изделие с доказанной эффективностью.