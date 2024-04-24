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Врач рассказал, каким бывает энцефалит и чем он опасен
Здоровье

Сегодня, 16:30

1 мин.

Врач рассказал, каким бывает энцефалит и чем он опасен

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Клещи в пробирке
Фото Nataba/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров отметил, что энцефалитом принято считать группу различных по природе заболеваний, которые приводят к воспалениям мозга.

По его словам, воспаление мозга способен вызвать не только энцефалит, передающийся через укус клеща. Его причиной могут стать грибы, бактерии и простейший организмы. Так неинфекционный энцефалит проявляется в виде аллергических, токсических и аутоиммунных реакций.

«Для энцефалита любой природы характерны «сбои» в работе нервной системы. Появляются неврологические симптомы, которые характерны при поражении головного мозга. Человек может перестать разговаривать, двигаться, может даже впасть в кому», — объяснил эксперт.

Доктор подчеркнул, что определить диагноз «энцефалит» довольно не просто. Необходим не только клинический осмотр, но и ряд инструментальных исследований: МРТ и взятие спинномозговой жидкости для лабораторного анализа.

«К счастью, энцефалит встречается редко. Чаще всего это инфекционный вирус, который передается через укус инфицированного клеща, он регистрируется в 1-2% случаев. Поэтому если вас укусил паразит, срочно идите в больницу», — заключил врач.

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