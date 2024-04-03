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Аппендицит: что это, чем опасен, симптомы, причины
Здоровье

Сегодня, 06:00

3 мин.

6 популярных вопросов об аппендиците: отвечает врач

Мария Маковей
Автор
Юрий Кузнецов
Врач-хирург высшей категории
Девушка держится за правый бок.
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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Аппендицит — это самое распространенное острое хирургическое заболевание органов брюшной полости. Вместе с врачом-хирургом высшей категории Юрием Кузнецовым ответили на часто задаваемые вопросы об этой болезни.

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Что такое аппендицит?

Аппендицит — это воспаление аппендикса, небольшого отростка на стыке толстой и тонкой кишки. Он расположен в нижней части живота справа, его длина не превышает 10 сантиметров.

У девушки болит правый бок
Фото agrobacter/istockphoto.com

Эта болезнь влечет за собой множество последствий, угрожающих жизни.

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С какой стороны находится аппендицит?

Аппендикс находится внизу живота, в правой части. Боль в большинстве случаев возникает в эпигастрии (области солнечного сплетения), а затем спускается в правую подвздошную область (внизу живота, над бедрами).

Зачем нужен аппендикс?

Аппендикс — это не просто отросток. Он выполняет иммунную функцию и поэтому всегда первым страдает от воспалительных процессов в животе.
Юрий Кузнецов
Врач-хирург высшей категории

Аппендикс — это настоящее вместилище микрофлоры кишечника. В него не попадает переваренная пища, поэтому в нем спокойно развивается микробиота. Именно она участвует в процессах пищеварения и защищает кишечник от вредных микроорганизмов.

Почему аппендикс воспаляется?

Воспаление, как правило, возникает из-за перекрытия просвета аппендикса. Такое состояние могут спровоцировать:

  • затвердевший кал;

  • воспаленные ткани/лимфоузлы;

  • опухоли;

  • паразиты;

  • инородное тело.

Скопившиеся бактерии начинают быстро размножаться в перекрытом пространстве, поэтому аппендикс воспаляется и наполняется гноем.
Юрий Кузнецов
Врач-хирург высшей категории

Чаще всего аппендицит случается у детей 5-12 лет. У взрослых наибольшая вероятность воспаления аппендикса приходится на возраст от 20 до 40 лет. Люди других возрастов болеют реже.

Как распознать приступ аппендицита?

Воспаление аппендикса сопровождается сильными болями в брюшной полости, повышенной температурой, потерей аппетита, тошнотой, рвотой и нарушением стула.

Иногда причиной аппендицита могут быть кишечные инфекции. Для их выявления нужно проводить дифференциальную диагностику.
Юрий Кузнецов
Врач-хирург высшей категории

При подозрении на аппендицит нельзя пить и есть, принимать лекарства от изжоги или слабительное. Также нельзя прикладывать к животу грелку и пить обезболивающие препараты без разрешения врача.

Девушка страдает от боли
Фото Liubomyr Vorona/istockphoto.com

Диагностировать воспаление аппендикса самостоятельно сложно. Его симптомы могут указывать на другие болезни, например обострение желчнокаменной болезни, кишечную инфекцию, гастрит, воспаление яичников. Поэтому определить аппендицит может только врач после полного осмотра пациента и изучения анализов.

Можно ли вырезать аппендикс в профилактических целях?

Любое хирургическое вмешательство опасно тем, что могут возникнуть осложнения. Аппендэктомия — удаление червеобразного отростка — далеко не безопасная операция.

После удаления аппендикса закономерно возникают спаечные сращения, которые могут привести к кишечной непроходимости.
Юрий Кузнецов
Врач-хирург высшей категории

Тем более аппендикс — это иммунный орган, который помогает организму бороться с инфекциями. Поэтому без врачебных показаний аппендэктомию не проводят.

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