Врач рассказала о новых болезнях, передающихся половым путем

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ» о новых видах инфекций, передающихся половым путем (ИППП). «Инфекции могут передаваться через оральный секс, глубокие поцелуи или другие виды тесного контакта, при которых происходит обмен телесными жидкостями», — предупредила специалист.

В числе первых Мария Филатова отметила вирус, вызывающий смертельно опасный менингит — инфекцию оболочек головного и спинного мозга. Он встречается у 5-10% здоровых взрослых и при орально-генитальном контакте может попасть из носоглотки на половые органы партнера. Выявляются случаи уретрита у мужчин, вызванные рекомбинацией менингококка с вирусом, вызывающим гонорею. «Гонококк «научил» менингококка жить в мочеполовом тракте и вызывать уретрит. Эта мутация позволила менингококку стать половой инфекцией и распространяться более эффективно», — пояснила врач. По ее словам, пять типов N.meningitidis вызывают большинство инфекций во всем мире, при этом есть вакцины, которые могут обеспечить от них некоторую защиту.

Следующая довольно редкая и опасная бактерия — генитальная микоплазма. «Mycoplasma genitalium — одна из мельчайших бактерий, которая поражает 1-2% людей. Часто встречается у сексуально активных подростков и молодых людей», — рассказала Мария Филатова. Микоплазма вызывает негонококковый уретрит у мужчин, цервицит, воспалительные заболевания органов малого таза и бесплодие у женщин. По словам врача, может протекать бессимптомно, имитировать хламидиоз или гонорею с воспалением уретры и шейки матки. «Заболевание связано с бесплодием, выкидышами, преждевременными родами и даже мертворождением. Поэтому очень важно обследоваться на эту инфекцию наряду с другими широко известными — хламидией, трихомонадой и гонорреей», — предостерегла гинеколог. Тестирование на генитальную микоплазму входит в подавляющее большинство тестов на половые инфекции (ПЦР-4, фемофлор скрин, инбиофлор скрин).

Среди новых опасных заболеваний, передающихся половым путем Мария Филатова также отметила шигеллезную дизентерию, мягкий шанкр — эрозию округлой или овальной формы красного цвета с гладким блестящим дном и приподнятыми краями (крупнее герпеса), венерическую лимфогранулему, поражающую лимфоузлы и проявляющуюся небольшими пузырьками на коже и слизистых, которые быстро превращаются в эрозии или язвочки, и обезьянью оспу.

Ранее Мария Филатова рассказала о нетипичных симптомах половых инфекций.