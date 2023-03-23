Врач рассказал, почему лопаются капилляры на ногах

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра Айдар Шарафеев рассказал «СЭ», почему могут лопаться капилляры на ногах. Таких причин, по словам специалиста, может быть множество. К примеру, при варикозном расширении вен ослабляются клапаны, кровь течет в обратном направлении и скапливается в венах, образуя повышенное давление, которое может привести к разрыву капилляров. «Привести к ослаблению стенок кровеносных сосудов и повышению их склонности к разрыву могут гормональные изменения, особенно у женщин во время беременности», — пояснил медик.

Айдар Шарафеев также отметил, что вызвать повреждение стенок сосудов и разрыв капилляров могут воспаления. Среди других причин экстремальные температуры (чрезмерная жара или холод), лекарства (в том числе препараты для разжижения крови), травмы и повреждения ног, изменение состава крови (тромбоцитопения). «Если у вас часто лопаются капилляры в ногах, важно поговорить с вашим лечащим врачом, чтобы определить основную причину и обсудить соответствующие варианты лечения. Запускать проблему нельзя», — подытожил профессор.

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