Врач рассказал, когда вода может навредить организму

Врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с изданием «РБК Life» рассказал, что иногда чрезмерное употребление воды может оказаться вредным и потенциально опасным для жизни. В прошлом году ученые пришли к выводу, что одной из причин смерти Брюса Ли стало именно обильное питье в сочетании с вредными привычками, которое спровоцировало отек мозга. Но есть и другие, не менее опасные состояния. К примеру, гипонатриемия или пониженное содержание натрия в крови. «Излишки воды выводятся почками вместе с натрием, что нарушает постоянство внутренней среды организма, в частности баланс вне- и внутриклеточных жидкостей. Вода из кровяного русла поступает в ткани, вызывает отек и повреждение клеток. Если говорить еще проще, то клетки «лопаются» от большого количества влаги», — пояснил врач. Симптомами этого, по его словам, могут быть головная боль, тошнота, спутанность сознания, судороги, возможен летальным исход из-за отека мозга и разрушения нейронов.

Александр Лаврищев также указал на состояния, при которых большие объемы воды противопоказаны. К ним относятся заболевания сердца и почек, несахарный диабет, дисбаланс электролитов из-за избыточной потливости или употребления мочегонных средств.

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