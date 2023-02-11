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Сегодня, 19:45

Терапевт Тимощенко: «Снижение аппетита может говорить о недостатке калия в организме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о признаках недостатка калия в организме и как с этим бороться.

Калий является важнейшим элементом для всех органов и тканей организма, который активизирует различные клеточные функции. Причем о его недостатке может говорить ряд признаков, например снижение аппетита, тошнота и запоры.

«Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия. Поступление калия с пищей является самым важным в регуляции общего содержания калия в организме», — отметила эксперт Life.ru.

Она добавила, что о дефиците вещества свидетельствуют гипотония мышц, ослабление рефлексов, снижение артериального и венозного давления, а также обморочные состояния. К другим признакам подобного недуга относятся нарушение сердечного ритма, бессонница, сухость кожи и тусклость волос.

Среди факторов, способствующих нарушению метаболизма калия, специалист выделила:

— избыточное потребление чая, кофе и безалкогольных энергетических напитков;

— избыток натрия в пище;

— дефицит магния;

— избыток простых углеводов;

— злоупотребление алкоголем и курение;

— повышенное потоотделение при интенсивных физических нагрузках;

— потеря жидкости при обильной рвоте или диареи;

— прием мочегонных препаратов (диуретиков).

Источник: https://life.ru/p/1557990
Здоровье
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