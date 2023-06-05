Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:45

Врач рассказал, из-за чего могут появиться синяки и отеки после увеличения губ

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Увеличение губ.
Фото Freepik/serhiibobyk

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», из-за чего могут появиться синяки и отеки после увеличения губ. «Синяки после увеличения губ — одно из неприятных, но достаточно легких осложнений. Чтобы их избежать, нужно, прежде всего, обращаться к врачу-косметологу, а не специалисту с образованием медсестры или вовсе без медицинского образования», — предупредил эксперт.

По словам Ильи Алмазова, на сегодняшний день для увеличения губ используют специальные канюли: не простые иголки, а маленькие трубочки с тупым концом. Они снижают вероятность повреждения сосудов.

Также на образование синяков могут повлиять некоторые препараты и проблемы со свертываемостью крови (например, гемофилия или тромбоцитопения), когда человек склонен к образованию синяков даже от малейших прикосновений. «Это касается также лиц старше 45 лет, которые принимают препараты, разжижающие кровь. Такие лекарства рекомендуется отменить за две недели до процедуры увеличения губ. Если у пациента есть проблемы со свертываемостью крови, он обязан об этом предупредить врача-косметолога, который, возможно, даже будет вынужден отказать в процедуре», — резюмировал Илья Алмазов.

Ранее мы рассказывали, как увеличение губ может повлиять на внешность.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог поделилась рецептом успокаивающей и увлажняющей маски

Врач рассказала об аллергии на сперму у мужчин и у женщин
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости