Врач рассказал, из-за чего могут появиться синяки и отеки после увеличения губ

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», из-за чего могут появиться синяки и отеки после увеличения губ. «Синяки после увеличения губ — одно из неприятных, но достаточно легких осложнений. Чтобы их избежать, нужно, прежде всего, обращаться к врачу-косметологу, а не специалисту с образованием медсестры или вовсе без медицинского образования», — предупредил эксперт.

По словам Ильи Алмазова, на сегодняшний день для увеличения губ используют специальные канюли: не простые иголки, а маленькие трубочки с тупым концом. Они снижают вероятность повреждения сосудов.

Также на образование синяков могут повлиять некоторые препараты и проблемы со свертываемостью крови (например, гемофилия или тромбоцитопения), когда человек склонен к образованию синяков даже от малейших прикосновений. «Это касается также лиц старше 45 лет, которые принимают препараты, разжижающие кровь. Такие лекарства рекомендуется отменить за две недели до процедуры увеличения губ. Если у пациента есть проблемы со свертываемостью крови, он обязан об этом предупредить врача-косметолога, который, возможно, даже будет вынужден отказать в процедуре», — резюмировал Илья Алмазов.

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