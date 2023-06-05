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Сегодня, 18:35

Врач рассказала об аллергии на сперму у мужчин и у женщин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Сперматозоиды на голубом фоне.
Фото Freepik/freepik

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ» об аллергии на сперму, которая может проявиться, как у женщин, так и у мужчин. «Аллергия на сперму у женщин и мужчин проявляется по-разному. У мужчин это называется «посторгазмическая болезнь» и характеризуется не только физическими симптомами, но и когнитивными. То есть трудностью запоминания и концентрации внимания, нарушением речи, «туманом в голове», плохим настроением, раздражительностью, апатией, астенией (крайняя утомляемость)», — предупредила специалист. По ее словам, физический дискомфорт при такой аллергии у мужчин напоминает симптомы гриппа: присутствует головная боль, ощущение «сдавливания» мозга (но без восприятия его как непосредственно боли), упадок сил, снижение зрения, проблемы с ЖКТ и так далее.

У женщин реакция может проявиться, как после первого контакта, так и после многих лет совместной жизни. «Это достаточно неприятное явление, требующее решения. Среди симптомов у женщин: жжение, зуд, покраснение слизистой и кожи в любом месте контакта, отек. Подобного рода аллергия до конца не изучена, особенно с точки зрения когнитивных нарушений у мужчин. В случае схожих симптомов, рекомендую обратиться к специалисту», — резюмировала врач аллерголог-иммунолог.

Ранее мы рассказывали, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу.

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