Врач объяснила, как распознать и предотвратить деменцию

Кандидат медицинских наук, диетолог-терапевт, кардиолог НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко специально для «СЭ» рассказала, что деменцию преимущественно считают болезнью пожилых людей, однако существует и ранняя форма деменции. «Наиболее распространена болезнь Альцгеймера, но встречаются и другие формы деменции — сосудистая, атрофическая», — объяснила специалист.

По словам врача, к основным признакам деменции относится хроническая забывчивость, когда человек регулярно не может вспомнить, где оставил вещи, например, ключи или телефон, не помнит названия мест или вещей, которыми постоянно пользуется, с трудом подбирает нужное слово или термин, по нескольку раз повторяет одно и то же, забывая, что оно уже было сказано. Человек может испытывать трудности в принятии самых простых решений, становится консерватором, с негативом относится к новшествам и неохотно осваивает новые гаджеты и бытовые приборы.

Причиной перечисленных симптомов может быть не только деменция, но и хронический стресс или нарушения режима сна. «Однако, если случаи забывчивости возникают достаточно часто и беспокоят вас, обязательно обратитесь к специалисту. Для точной диагностики проводятся специальные нейропсихологические исследования», — порекомендовала Светлана Павличенко.

Причиной деменции, по словам специалиста, может стать и генетика — если в семье были случаи деменции, риск заболевания значительно возрастает. Повышают риск отсутствие обучения и формирования новых нейронных связей, повышенное давление и нарушения кровообращения, гипоксия, проблемы со слухом, курение, избыточный вес, депрессия, малоподвижный образ жизни, диабет, одиночество, чрезмерное потребление спиртных напитков, черепно-мозговые травмы и плохая экология. Возрастной деменцией, по словам врача, чаще среднего страдают профессиональные атлеты и ветераны боевых действий.

В качестве профилактики Светлана Павличенко порекомендовала следить за питанием, а также не пренебрегать посильной физической активностью (прогулки, йога, бассейн), интеллектуальной стимуляцией (сбор пазлов, решение кроссвордов, изучение иностранных языков) и социальными контактами. «Лечебная диета для профилактики деменции (MIND) снижает риск болезни Альцгеймера на 53%. План питания основан на популярной Средиземноморской диете с акцентом на продуктах, наиболее полезных для мозга, богатых антиоксидантами, ненасыщенными жирными кислотами (Омега-3) и клетчаткой. Также ограничивается потребление сахара, сладостей и выпечки», — заключила Светлана Павличенко.