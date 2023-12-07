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В России выявили случаи микоплазменной инфекции
Здоровье

Сегодня, 08:30

1 мин.

В России выявили случаи микоплазменной инфекции

Мария Маковей
Автор
Мать измеряет температуру ребенку
Фото DusanManic/istockphoto.com
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В России зафиксированы случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Об этом пишет портал РИА Новости. Ранее о вспышке такой инфекции заявили власти Китая.

«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции», — говорится в публикации.

Как пишет портал, ситуация с вирусными болезнями в стране находится под контролем. Все коллективные случаи заболевания расследуются. Также Роспотребнадзором по всей стране активно проводятся противоэпидемические мероприятия.

Тем временем доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что о возбудителе пневмонии — микоплазме — медицине давно известно. Для его диагностики и лечения в больницах имеются тест-системы и антибактериальные препараты.

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