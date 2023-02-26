Уролог назвал скрытые признаки, которые могут говорить о раке простаты

Врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что клинические проявления рака предстательной железы, как правило скудные и неспецифичные. «Их можно разделить на две группы: симптомы, связанные с самой предстательной железой и общие симптомы», — пояснил специалист.

В первом случае, по словам Александра Лубенникова, могут отмечаться нарушения мочеиспускания: затруднения, частые позывы, ночные походы в туалет, невозможность сдержаться, прерывистая струя мочи. «Может появляться примесь крови в моче. Однако эти симптомы могут быть обусловлены и другими заболеваниями предстательной железы, от доброкачественной гиперплазии до хронического простатита», — рассказал уролог.

К общим симптомам онкологии предстательной железы можно отнести повышенную утомляемость и боли в костях. «К сожалению, появление болей в костях может свидетельствовать о наличии метастазов в костной ткани. Учитывая то, что специфических, ранних симптомов рака простаты не существует, мужчинам после 40 лет необходимо регулярно посещать уролога и сдавать анализ крови на простатспецифический антиген», — резюмировал Александр Лубенников.

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