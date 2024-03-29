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Ученые обнаружили, что бытовая химия опасна для мозга
Здоровье

29 марта, 17:20

1 мин.

Ученые обнаружили, что бытовая химия опасна для мозга

Мария Маковей
Автор
Бытовая химия.
Фото gilaxia/istockphoto.com
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Американские ученые провели исследование и обнаружили, что бытовая химия опасна для мозга. Она может привести к таким неврологическим заболеваниям, как рассеянный склероз или расстройство аутистического спектра. Об этом пишет журнал Nature Neuroscience.

Специалисты выяснили, что некоторые бытовые химические средства специфически воздействуют на олигодендроциты — специализированный тип клеток мозга, создающий защитную изоляцию вокруг нервных клеток. Потеря таких клеток как раз-таки приводит к рассеянному склерозу и другим неврологическим заболеваниям.

Также ученые смогли определить вредные вещества, которые негативно влияют на человеческий мозг, и выделили их в два класса: фосфорорганические антипирены и четвертичные аммониевые соединения. Они содержатся не только в средствах личной гигиены и бытовой химии, но и в электронных устройствах, мебели.

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