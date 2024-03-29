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Эндокринолог ответил, чем опасен повышенный кортизол
Здоровье

29 марта, 20:00

2 мин.

Эндокринолог ответил, чем опасен повышенный кортизол

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка испытывает стресс.
Фото Delmaine Donson/istockphoto.com
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Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявил, что гормон стресса — кортизол — помогает адаптироваться к окружающей среде. За счет глюконеогенеза, который происходит под действием гормона, организм обеспечивается энергией, необходимой для жизнедеятельности.

«Кортизол выполняет несколько важнейших функций. Он регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную и иммунную системы, контролирует артериальное давление, а также активизирует работу мозга», — добавил эксперт.

Если уровень кортизола находится в пределах нормы, то никакой опасности он не представляет. Но если гормон начинает накапливаться, стоит бить тревогу, говорит врач.

Повышенный уровень гормона стресса может привести к разрушению мышечной ткани, нарушению метаболизма, накоплению жировой ткани на органах, расстройству пищеварения, ослаблению иммунитета, сбоям в работе сердечно-сосудистой системы. Также возможны бессонница, быстрая утомляемость, раздражительность и нарушения в работе щитовидной железы.

«Дефицит кортизола может развиться при недостатке гипофизарных гормонов, гормональных сбоях, снижении функции надпочечников, гепатите и циррозе печени», — добавил медик.

К симптомам дефицита гормона стресса эндокринолог отнес: пониженное артериальное давление, обмороки и головокружение, повышенную пигментацию кожи, снижение веса, оскудение менструаций (либо их прекращение), выпадение волос, ломкость ногтей, слабость и развитие новообразований в различных органах. Также возможна половая дисфункция.

«Чтобы поддерживать уровень кортизола в пределах нормы, следует вести здоровый образ жизни и стараться максимально избегать стресса», — заключил эксперт.

Что такое кортизол, как понять, что кортизол повышен, как снизить кортизол. Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и счастливее
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