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Сегодня, 18:45

Стоматолог рассказала о вреде жвачки

Ольга Стрельникова
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Фото nakaridore/Freepik

Стоматолог Алена Бубнова в беседе с изданием «Газета.ру» рассказала, что частое и длительное употребление жевательной резинки может стать причиной быстрого изнашивания пломб и целого ряда других проблем. «Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов», — предостерегла специалист. Также она отметила, что употребление жевательной резинки приводит к повышенному выделению желудочного сока, что чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам Алены Бубновой, с пользой для ротовой полости и без вреда для организма в целом, жвачку можно употреблять не более 7 минут.

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Здоровье
Советы и рекомендации
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