Нутрициолог объяснила, чем полезен грейпфрут на диете

Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что грейпфрут отлично подходит тем, кто сидит на диете, ведь его калорийность всего 40 ккал на 100 грамм. При этом он богат витаминами группы В, С, А, Е, Р, фитонцидами, калием, магнием, флавоноидами, органическими кислотами, пектином и клетчаткой. «Благодаря богатому составу грейпфрут активизирует жировой обмен, а цитрусовый пектин помогает усвоению белка», — пояснила специалист. По ее словам, грейпфрут улучшает работу печени, снимает отечность и укрепляет иммунитет.

Также аромат грейпфрута поможет преодолеть слабость, избавиться от переутомления и снять эмоциональное раздражение, сопутствующее диете. Нарингин в составе этого цитрусового, придающий ему горчинку, нормализует уровень холестерина, а обилие клетчатки, эфирных масел и органических кислот улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Поэтому людям с повышенной кислотностью злоупотреблять грейпфрутом не стоит. Осторожнее нужно быть и аллергикам.

Какие еще продукты рекомендованы нутрициологом на диете, читайте в полной версии материала в «СЭ».