Врач объяснила, почему могут появиться седые волосы и как предотвратить раннюю седину

Аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская в интервью изданию «Известия» рассказала, что причиной появления седых волос может стать, как дефицит микроэлементов, отвечающих за пигментацию (витамин В12, D3, фолиевая кислота, железо, цинк), так и аутоиммунные заболевания (витилиго, пернициозная анемия, синдром Вернера, заболевания щитовидной железы), и даже генетическая предрасположенность. «Название этого гена — IRF4, и он играет важную роль в выработке меланина», — пояснила врач.

По словам Светланы Турбовской, чтобы предотвратить раннюю седину, необходимо включать в рацион грецкие орехи, цельные зерна, авокадо, свежие фрукты, нежирное мясо и темный шоколад. Обязательным условием будет снижение уровня стресса, отказ от курения, алкоголя, обилия соли, жареной пищи и хлебобулочных изделий, а также прием добавок с железом и фолиевой кислотой.