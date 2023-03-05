Сосудистый хирург рассказал, как избежать появления тромбов

Завотделением сосудистой хирургии, сердечно-сосудистый хирург-флеболог ФНКЦ ФМБА России Виктор Балдин рассказал «СЭ», что опасность тромбов состоит в том, что в любой момент они могут оторваться от стенки сосуда и закупорить кровеносную систему, тем самым остановив кровоток. «Тромбом называется сгусток крови, который образуется в кровеносном сосуде», — пояснил медик.

По словам Виктора Балдина, для профилактики образования тромбов необходимы физические нагрузки, поскольку отсутствие двигательной активности способствует появлению кровяных сгустков. «Именно поэтому, при выполнении сидячей работы необходимо каждый час вставать и ходить минимум 10-20 минут», — предупредил флеболог.

Также эксперт порекомендовал отказаться от вредных привычек и поддерживать нормальный вес. Снизить риски тромбообразования поможет употребление 1,5-2 л воды в день для лиц до 50 лет и 1-1,5 л для людей старше 50 лет. «Вода естественным образом разжижает кровь, тем самым предотвращая появление сгустков», — заявил Виктор Балдин. По его словам, негативным образом на сосуды влияет ношение обуви на высоком каблуке и злоупотребление соленой пищей.

При подозрении на появление тромбов необходимо обратиться к врачу-флебологу. Обнаружить малейшие нарушения венозного оттока и своевременно отследить патологии поможет УЗИ вен и сосудов. «Предотвратить образование тромбов всегда проще, ведь впоследствии такая патология может привести к экстренному хирургическому вмешательству», — заключил Виктор Балдин.

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