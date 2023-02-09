Сексолог объяснила, в чем польза тренировок интимных мышц для мужчин

Сексолог Риналия Сафина специально для «СЭ» рассказала, что тренировка интимных мышц рекомендована в целях профилактики девушкам и юношам с 20 лет. «Идеально, если это войдет в привычку. Тогда большая часть проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием вас просто «обойдет» стороной», — пояснила эксперт.

Мужчинам, по словам Реналии Сафиной, интимная гимнастика поможет в профилактике недержания мочи и кала, хронических тазовых болях и простатите, эректильной дисфункции и преждевременном семяизвержении. Также тренировка мышц тазового дна способна усилить эрекцию и оргазмы, резюмировала специалист.

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