Офтальмолог Фокин назвал болезни, о которых может говорить пелена перед глазами по утрам

Врач-офтальмолог Артем Фокин объяснил, с чем может быть связано появление пелены перед глазами по утрам.

«В большинстве случаев причиной тому является синдром сухого глаза. С ним сталкиваются люди, которые много времени проводят за компьютером, от 45% до 70% офисных работников отмечают у себя соответствующие симптомы.

Когда мы закрываем глаза, ложась спать, между веками и поверхностью глаза слезная пленка остается очень тонкой. Наутро мы можем обнаружить, что веки как бы прилипли к глазу и их тяжело открыть. Во внутренних уголках глаз при этом может наблюдаться белое отделяемое. В этом случае можно воспользоваться увлажняющими каплями, делать частые перерывы при работе за монитором и увлажнять воздух», — приводит «Life.ru» слова Фокина.

Также он отметил, что иногда ощущение пелены по утрам указывает на ряд заболеваний и патологических состояний.

«Так, подобные признаки могут говорить о катаракте или помутнении хрусталика. Это медленно прогрессирующее заболевание, поэтому и пелена появляется постепенно и увеличивается с каждым месяцем. Кроме того, невозможность ясно видеть по утрам может появляться из-за острого приступа глаукомы, когда происходит резкий подъем внутриглазного давления. В этом случае пелена сопровождается болью в глазу.

Причиной могут быть также воспаление зрительного нерва, что приводит к снижению зрения и появлению затуманивания, сахарный диабет при больших колебаниях уровня глюкозы в крови, мигрень — темная пелена перед глазами нередко предшествует приступу, после зрение восстанавливается. Повлиять на зрение могут гипертония, вегетососудистая дистония, гипотония, атеросклероз и анемия. Мутность в глазах появляется и при приеме антидепрессантов, оральных контрацептивов, антихолинергических лекарств, кортикостероидных препаратов», — добавил врач.