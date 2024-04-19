Медики выяснили, что недостаток сна имеет равные алкоголизму последствия

По данным Американской кардиологической ассоциации недостаток сна способен привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), передает «Российская газета». В зоне риска находятся люди, которые спят менее 7-8 часов в сутки.

Основная причина заболевания — увеличение веса, а также метаболические факторы риска, такие как диабет II типа или высокое артериальное давление.



Медики отметили, что ожирением печени страдают от 25 до 33 процентов населения — почти каждый четвертый человек. При этом у большинства из них нет никаких симптомов, особенно на ранних стадиях. Тем не менее у некоторых людей наблюдаются неспецифические симптомы: усталость, затуманенная память и боли в животе.

Кроме того, отсутствие качественного сна связано с усилением чувства голода и неблагоприятным контролем уровня сахара в крови.

«Стресс, вызванный недостатком сна, может вызвать неблагоприятные метаболические изменения в организме, которые в конечном итоге могут привести к НАЖБП», — говорится в публикации.



Чтобы держать вес под контролем и избежать возможного развития ожирения печени необходимо засыпать и просыпаться в одинаковое время, заключили эксперты.