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Сегодня, 20:45

Специалист объяснила, как определить, есть ли диастаз. Касается и мужчин

Ольга Стрельникова
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Мужской живот.
Фото Freepik/anastasiakazakova

Акушерка родового отделения ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» Наталья Деева поделилась с «СЭ» способом, который поможет определить диастаз. Как оказалось, эта проблема бывает и у мужчин. «Диастаз — не только косметический недостаток, но и серьезное заболевание. От него страдает около 1% населения. В основе диастаза лежит растяжение и расширение белой линии живота», — пояснила специалист.

По словам Натальи Деевой, можно самостоятельно в домашних условиях определить, есть ли у вас диастаз. Для этого лежа на спине с согнутыми в коленях ногами положите ладонь на живот, приподнимите голову и плечи, как в упражнениях на пресс, и напрягите мышцы. «Если образовалась щель по белой линии живота — это повод обратится к врачу», — предупредила акушерка.

Повышенный риск развития диастаза есть у беременных женщин и мужчин с висцеральным ожирением. Связанно это с длительным давлением на брюшную стенку избыточных жировых отложений или матки (при беременности). «После родов в течение года это может пройти самостоятельно. Упражнениями вы укрепите только мышцы живота и остановите дальнейшее развитие болезни. Но если вы понимаете, что впадина или бугорок по вертикальной линии живота остается, эту проблему можно решить только хирургически», — резюмировала Наталья Деева.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях может улучшиться здоровье после родов.


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Медицина
Советы и рекомендации
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