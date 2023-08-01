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Сегодня, 15:35

Эксперты объяснили, с чем может быть связан резкий запах пота

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
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Резкий запах пота.
Фото Freepik/wayhomestudio

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова 1 августа в беседе с радио Sputnik рассказала, что усиление запаха пота может быть связано с каким-то патологическим состоянием.

«Например, если женщина замечает, что у нее запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов. Если для мужчины это как бы подчеркивает его маскулинность, то для женщин тут нет никакой радости. Хотя, если у мужчины запах пота стал более резким, чем раньше, это тоже может говорить о гормональном дисбалансе. В таком случае надо идти на прием к врачу и сдавать анализы», — порекомендовала медик.

Специалист по модификации образа жизни и не медикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал СЭ, что сам по себе пот не имеет запаха — его источают бактерии на нашей коже, которые расщепляют пот. «В некоторых случаях запах может быть крайне неприятным, например, при чрезмерном потоотделении, стрессе, гормональных изменениях, инфекциях и приеме некоторых лекарств. Иногда резкий запах пота может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, например, на диабет, заболевания почек, печени или щитовидной железы», — заключил эксперт.

Ранее, 14 мая, мы рассказывали, как сделать дезодорант эффективнее.

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