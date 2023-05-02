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Сегодня, 18:45

Эксперт рассказала, как сохранить молодость мозга

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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Дедушка с внуком играют в шахматы.
Фото istockphoto.com

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и работе мозга Галина Хусаинова рассказала «СЭ», что поможет сохранить его молодость и предупредить развитие деменции. «Для сохранения молодости на долгие годы продуманное питание, регулярное очищение организма и занятия спортом — это еще не все. Важно позаботиться о сохранении здоровья головного мозга, делать упражнения, которые будут способствовать развитию когнитивных способностей и формированию новых нейронных связей», — пояснила эксперт. Для этого, по ее словам, необходимо постоянно осваивать новые навыки и умения.

Если вы хотите поддерживать в тонусе не только свое тело, но и когнитивные способности, Галина Хусаинова порекомендовала заняться тем, что ранее никогда не пробовали, освоить что-то совершенно новое и незнакомое для себя. «Для тренировки мозга подойдут рисование, разгадывание головоломок, освоение нового вида спорта, изучение иностранного языка, пение и даже приготовление нового блюда», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как распознать и предотвратить деменцию.

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Советы и рекомендации
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