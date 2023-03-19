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19 марта, 17:23

Фитнес-эксперт назвал причины, из-за которых появляется целлюлит

Ольга Стрельникова
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Фото istockphoto.com

Персональный тренер Максим Оборин рассказал «СЭ» из-за чего появляется целлюлит. С лишним весом, по его словам, эта проблема связана косвенно и может как иметься у людей худощавых, так и отсутствовать у сравнительно полных.

К причинам целлюлита относятся нарушения обмена веществ, гормонального фона и эластичности тканей, ожирение, мышечные дисбалансы и даже наследственность. «Несмотря на то, что стереотипно целлюлит связывают исключительно с лишним весом, просто избавление от излишней жировой прослойки не решает проблему, так как сама причина не устранена», — резюмировал Максим Оборин.

Может ли ходьба на ягодицах разбить целлюлит, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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