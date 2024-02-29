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Чем опасны татуировки для организма
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Ученые обнаружили, что чернила для татуировок содержат опасные вещества

Мария Маковей
Автор
Мастер делает тату.
Фото da-kuk/istockphoto.com
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Американские ученые провели анализ 54 чернил для татуировок и выяснили, что 45 из них содержат химические вещества, которые могут навредить здоровью. Об этом пишет журнал Analytical Chemistry.

В ходе исследования эксперты обнаружили, что самая распространенная добавка в чернилах для тату — полиэтиленгликоль, который может вызвать острую почечную и сердечную недостаточность. Также чернила содержат 2-феноксиэтанол, который в высоких дозах может оказать токсическое действие на организм, привести к раздражению легких и печени, а также к повреждению почек и нервов.

Кроме того, исследователи выявили в составе красок антибиотик пропиленгликоль, связанный с раздражением кожи и аллергическими реакциями.

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