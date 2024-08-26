Как правильно чистить грибы: инструкция от экспертов
До середины осени открыт сезон «тихой охоты». Собранные грибы можно законсервировать, засушить для будущих супов или приготовить сразу. В зависимости от выбранного способа обработки могут отличаться правила чистки грибов. Рассказываем о том, как правильно очищать разные виды даров леса.
Как чистить белые грибы
Боровики относятся к трубчатым грибам. У таких пространство под шляпкой внешне напоминает губку и легко напитывается водой. Зато губчатая шляпка меньше страдает от грязи и мусора.
С ножки нужно соскоблить грязь, со шляпки счистить сухую траву или листья.
Ножку можно чистить ножом, а шляпку — мягкой чистой салфеткой или тряпкой. Жесткую щетку использовать нежелательно, чтобы не занести в мякоть гриба микробы с поверхности.
После этого грибы, которые будут вариться, жариться или консервироваться, нужно промыть под проточной водой и повторно осмотреть.
Трубчатые грибы нельзя надолго помещать в воду, иначе они размокнут «в кисель». Держать их под водой нужно не больше 5-10 минут.
Поврежденные места, в том числе червивые, нужно срезать.
Белые грибы, предназначенные для сушки, опускать в воду вообще нельзя, им рекомендована только сухая чистка.
Как чистить подберезовики и подосиновики
Подосиновики и подберезовики — тоже трубчатые грибы. Эти два вида особенно вкусны в супе. Варить можно и ножки, и шляпки.
С ножки нужно соскоблить грязь ножом или срезать загрязненные места, а потом ненадолго замочить грибы в воде.
Чтобы ускорить выход червячков, воду можно подсолить.
После замачивания нужно снять с ножки верхний слой. Шляпку достаточно хорошо почистить, ничего с нее не срезая.
Как чистить маслята
Маслята — еще один вид трубчатых грибов. Маслята можно жарить и мариновать. Шляпки этих грибов покрыты скользкой пленкой, на которую легко налипает различный мусор. Ее нужно тщательно, но аккуратно снять, поддевая ножиком. Иначе приготовленные грибы будут горчить.
Как чистить опята
Опята — пластинчатые грибы. У таких пространство под ножкой собрано «гармошкой». В промежутки между пластинками нередко забивается грязь. Чтобы избавиться от нее, нужно замочить грибы. Также у опят рекомендуется счищать верхний слой.
Как чистить лисички
Лисички тоже относятся к пластинчатым грибам. Собирать эти грибы в лесу может быть небезопасно, потому что их можно легко перепутать с ложными и отравиться. Благо в конце лета и осенью практически в любом магазине можно купить проверенные лисички, выращенные промышленным способом. Магазинные грибы, как правило, уже чистые, поэтому дополнительно с них ничего срезать и счищать не требуется.
Лисички, принесенные из леса, нужно просто замочить в воде, чтобы избавиться от возможных загрязнений.
Как чистить шампиньоны
Шампиньоны можно встретить на лугу или в лесу. Кроме того, эти грибы круглый год выращиваются на специальных фермах, поэтому их можно в любой сезон купить в супермаркете.
Шампиньоны — пластинчатые грибы, но их нельзя долго держать в воде и тем более замачивать. Достаточно промыть грибы под краном. После этого с них нужно снять верхний слой и удалить испорченные места.
Как чистить вешенки
Эти грибы требуют минимальной подготовки перед приготовлением. Вешенки растут на древесине. Поэтому они часто оказываются гораздо более чистыми по сравнению с другими грибами. В большинстве случаев будет достаточно промыть ваш «улов» в холодной воде или протереть влажной тканью.
Перед приготовлением также лучше удалить жесткие нижние части ножек. Более тщательная чистка ножиком потребуется в случае, если часть гриба оказалась испорчена насекомыми или другими мелкими лесными жителями. Впрочем, это бывает достаточно редко.
Трубчатые грибы (помимо перечисленных выше, к ним относятся дубовики и моховики) чистить под шляпкой необязательно. Если видимых повреждений и изъеденных червями мест не видно, это пространство можно не трогать. Если же нижняя часть шляпки испорчена, ее лучше срезать.
Пластинчатые грибы (помимо перечисленных, это сыроежки, рыжики, волнушки, грузди) нужно чистить, поскольку между пластинками может обнаружиться не только грязь, но и черви, слизни, муравьи и другая живность.
Остальным грибам вымачивание не нужно. Достаточно ненадолго опустить их в воду, чтобы облегчить чистку. Жидкость заставит всплыть мелкий сор и живые организмы, которые могут скрываться в грибах.
Помните, что такой срок хранения актуален, если нет повреждений и червей. Если же вы заметили темные пятна или другие изменения, лучше сразу очистить и приготовить грибы.
Чтобы значительно увеличить срок хранения продукта можно заморозить, высушить или замариновать грибы.