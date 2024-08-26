Как правильно чистить грибы: инструкция от экспертов

До середины осени открыт сезон «тихой охоты». Собранные грибы можно законсервировать, засушить для будущих супов или приготовить сразу. В зависимости от выбранного способа обработки могут отличаться правила чистки грибов. Рассказываем о том, как правильно очищать разные виды даров леса.

Как чистить белые грибы

Боровики относятся к трубчатым грибам. У таких пространство под шляпкой внешне напоминает губку и легко напитывается водой. Зато губчатая шляпка меньше страдает от грязи и мусора.

С ножки нужно соскоблить грязь, со шляпки счистить сухую траву или листья.

После этого грибы, которые будут вариться, жариться или консервироваться, нужно промыть под проточной водой и повторно осмотреть.

Поврежденные места, в том числе червивые, нужно срезать.

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Белые грибы, предназначенные для сушки, опускать в воду вообще нельзя, им рекомендована только сухая чистка.

Как чистить подберезовики и подосиновики

Подосиновики и подберезовики — тоже трубчатые грибы. Эти два вида особенно вкусны в супе. Варить можно и ножки, и шляпки.

С ножки нужно соскоблить грязь ножом или срезать загрязненные места, а потом ненадолго замочить грибы в воде.

После замачивания нужно снять с ножки верхний слой. Шляпку достаточно хорошо почистить, ничего с нее не срезая.

Как чистить маслята

Маслята — еще один вид трубчатых грибов. Маслята можно жарить и мариновать. Шляпки этих грибов покрыты скользкой пленкой, на которую легко налипает различный мусор. Ее нужно тщательно, но аккуратно снять, поддевая ножиком. Иначе приготовленные грибы будут горчить.

Как чистить опята

Опята — пластинчатые грибы. У таких пространство под ножкой собрано «гармошкой». В промежутки между пластинками нередко забивается грязь. Чтобы избавиться от нее, нужно замочить грибы. Также у опят рекомендуется счищать верхний слой.

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Как чистить лисички

Лисички тоже относятся к пластинчатым грибам. Собирать эти грибы в лесу может быть небезопасно, потому что их можно легко перепутать с ложными и отравиться. Благо в конце лета и осенью практически в любом магазине можно купить проверенные лисички, выращенные промышленным способом. Магазинные грибы, как правило, уже чистые, поэтому дополнительно с них ничего срезать и счищать не требуется.

Лисички, принесенные из леса, нужно просто замочить в воде, чтобы избавиться от возможных загрязнений.

Как чистить шампиньоны

Шампиньоны можно встретить на лугу или в лесу. Кроме того, эти грибы круглый год выращиваются на специальных фермах, поэтому их можно в любой сезон купить в супермаркете.

Шампиньоны — пластинчатые грибы, но их нельзя долго держать в воде и тем более замачивать. Достаточно промыть грибы под краном. После этого с них нужно снять верхний слой и удалить испорченные места.

Как чистить вешенки

Эти грибы требуют минимальной подготовки перед приготовлением. Вешенки растут на древесине. Поэтому они часто оказываются гораздо более чистыми по сравнению с другими грибами. В большинстве случаев будет достаточно промыть ваш «улов» в холодной воде или протереть влажной тканью.

Перед приготовлением также лучше удалить жесткие нижние части ножек. Более тщательная чистка ножиком потребуется в случае, если часть гриба оказалась испорчена насекомыми или другими мелкими лесными жителями. Впрочем, это бывает достаточно редко.

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