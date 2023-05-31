Эксперт назвал три правила, о которых должен знать каждый грибник

Ведущий программы «Царство Грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров рассказал «СЭ» о главных правилах грибника. «Не знаешь, как гриб выглядит живьем — не бери, оставь его в лесу. Лучше остаться голодным, но живым. Не надо верить мобильным приложениям по определению грибов. Они все, как показывает мой опыт, работают совершенно некорректно, например шампиньон могут выдать за бледную поганку», — предупредил эксперт.

Следующее, о чем напомнил Дмитрий Тихомиров, — в лесу надо быть осторожным и предусмотрительным. С собой лучше иметь спички и аптечку. «Идете в лес — зарядите телефон и возьмите с собой пауэрбанк. Или купите профессиональный навигатор. Ориентация в лесу — первое дело, иначе можно серьезно заплутать. В незнакомом лесу заблудиться — ничего не стоит. Доверять положению солнца, мха, муравейника и прочим народным приметам бесполезно — они не работают, проверено много раз», — подчеркнул ведущий программы «Царство Грибов».

И последнее — еще одно правило поведения в лесу: быть осторожнее с его обитателями, разным зверьем, гадюками и особенно клещами. «Когда идете в лес — заправляйте штаны в носки, чтобы клещ не нашел кусочек тела, за который можно уцепиться. Есть еще специальные костюмы — так называемые «энцефалитки». Они пропитаны составом, и клещ к ним не цепляется. Всем, кто ходит за грибами, советую сделать прививку от энцефалита. От бореллиоза прививки нет, поэтому при выходе из леса внимательно себя осматривайте», — резюмировал Дмитрий Тихомиров.

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