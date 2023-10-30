Что приготовить на Хэллоуин: 6 рецептов вкусных блюд
Вечеринка на Хэллоуин — это не только костюмы и художественно развешенная по углам паутина из синтепона. Люди, которые отмечают этот заграничный праздник, стараются удивить гостей традиционными «страшными» блюдами.
Вместе с шеф-поваром Алексеем Ткаченко сделали подборку рецептов, которые можно использовать на праздник.
Традиционные блюда
Хэллоуин — это видоизмененный кельтский праздник, который знаменовал окончание года. Во время него резали скот, который, по мнению хозяев, не смог бы пережить зиму, и готовили блюда из собранного урожая. Самые популярные хэллоуинские овощи и фрукты — тыквы и яблоки. Их можно сочетать в разных вариациях или готовить по отдельности.
Тыквенный суп с морепродуктами
Ингредиенты:
-
тыква — 1 кг;
-
репчатый лук — 100 г;
-
куриный бульон — 1-1,5 л;
-
кокосовое молоко — 500 мл;
-
стебель лемонграсса — 1 шт.;
-
морепродукты (мидии, кальмары, креветки) — 200 г;
-
оливковое масло — 50 мл;
-
тыквенные семечки — 20 г;
-
томатная паста — 1 ст. л;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
карри-паста — 1 ст. л.;
-
мед — 1 ст. л.;
-
тимьян — по вкусу;
-
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Смешать часть масла с солью, перцем и тимьяном, обмазать полученной смесью тыкву.
-
Запечь тыкву в духовке до готовности.
-
Обжарить лук на оливковом масле с чесноком и тимьяном.
-
В лук добавить карри-пасту и немного обжарить.
-
Добавить по ложке томатной пасты и сахара, карамелизировать.
-
Добавить тыкву.
-
Залить куриным бульоном и тушить минут 10.
-
Измельчить суп блендером.
-
В полученное пюре добавить кокосовое молоко и стебель лемонграсса.
-
Оставить настаиваться примерно на 1 час, после чего вынуть лемонграсс.
-
Морепродукты обжарить на оливковом масле с чесноком.
Для подачи выложить суп в тарелку, морепродукты выложить сверху, капнуть немного оливковым маслом и посыпать тыквенными семечками.
Тарт с тыквой и яблоками
Ингредиенты:
-
готовое слоеное тесто — 1 упаковка;
-
тыква — 200 г;
-
яблоки зеленые — 2-3 шт.;
-
мед — 3 ст. л.;
-
корица молотая — по вкусу;
-
ванильное мороженое — 100 г.
Способ приготовления:
-
Нарезать яблоко и тыкву.
-
Вырезать из теста круг.
-
Выложить на тесто начинку.
-
Посыпать корицей и сахаром.
-
Выпекать 25 минут на 180 градусах.
При подаче поверх каждого куска тарта выложить шарик мороженого.
Блюда из тыквы
Тыква годится не только для декора. Ее можно и нужно готовить на Хэллоуин.
Каша пшенная с тыквой
Ингредиенты:
-
тыква — 200-300 г.;
-
масло сливочное — 1 ст. л.;
-
сахар, соль — по вкусу;
-
пшенная крупа — 200 г.;
-
молоко — 500 мл.
Способ приготовления:
-
Смешать масло с солью и частью сахара.
-
Тыкву промыть, обсушить, нарезать кубиками, замариновать в смеси масла, сахара и соли в течение 20 минут.
-
Запекать тыкву в духовке при 180 градусах 20 минут.
-
Проварить пшенную крупу в течение 10-15 минут.
-
Добавить в крупу сахар, молоко, тыкву и проварить все вместе до готовности еще 10 минут.
При подаче кашу можно посыпать жареными тыквенными семечками.
Фреш-салат с тыквой
Ингредиенты:
-
сырая тыква — 50 г;
-
яблоко — 1 шт.;
-
прошутто — 50 г;
-
салат романо — 1 пучок;
-
кинза — 1 ветка;
-
петрушка — 1 ветка;
-
бальзамический уксус — 1 ч. л.;
-
горчица — 1 ч. л.;
-
мед — 1 ст. л.;
-
соевый соус — 1 ст. л.;
-
оливковое масло — 1 ст. л.
-
табаско — 1 ч. л.
Способ приготовления:
-
Нарезать соломкой тыкву, яблоки, прошутто и салат.
-
Измельчить кинзу и петрушку.
-
Смешать бальзамический уксус, горчицу, мед, соевый соус, табаско и оливковое масло.
-
Взбить венчиком все компоненты заправки.
-
Все ингредиенты смешать, залить заправкой и посыпать тыквенными семечками.
«Страшные блюда»
Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться изготовлением страшного декора. Например, наклеить на соломинки для коктейлей бумажных летучих мышей и пауков. А можно сделать с соответствующей атрибутикой само угощение. Важно не переборщить и не сделать еду слишком омерзительной на вид.
Печенья-привидения
Ингредиенты:
-
печенье — 1 упаковка (200 г);
-
масло сливочное — 100 г;
-
мастика готовая — 1 упаковка.
Способ приготовления:
-
Измельчить печенье в порошок.
-
Смешать печенье с маслом. Должна получиться масса, как для пирожного «Картошка».
-
Разделить массу на порционные кусочки.
-
Раскатать пласт мастики, вырезать круги по количеству кусков теста.
-
Накрыть каждую заготовку пирожного мастикой, согнуть конца.
-
Ножом или чайной ложкой нарисовать на привидениях лицо.
«Глазные яблоки»
Ингредиенты:
-
виноград красный — 20-30 ягод;
-
йогурт густой — 100 мл;
-
готовая цветная сахарная глазурь — 1 тюбик.
Способ приготовления:
-
Виноград промыть, вынуть косточки.
-
Каждую виноградину наколоть на шпажку или деревянную палочку.
-
Обмакнуть виноград в йогурт.
-
Аккуратно, чтобы не повредить слой йогурта, поставить палочки с виноградом в морозильник.
-
Через 6-12 часов вынуть яблоки, нарисовать глазурью радужку глаз.
-
Снова убрать виноград в холодильник.
-
Подавать «глаза» холодными.