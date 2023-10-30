Что приготовить на Хэллоуин: 6 рецептов вкусных блюд

Вечеринка на Хэллоуин — это не только костюмы и художественно развешенная по углам паутина из синтепона. Люди, которые отмечают этот заграничный праздник, стараются удивить гостей традиционными «страшными» блюдами.

Вместе с шеф-поваром Алексеем Ткаченко сделали подборку рецептов, которые можно использовать на праздник.

Традиционные блюда

Хэллоуин — это видоизмененный кельтский праздник, который знаменовал окончание года. Во время него резали скот, который, по мнению хозяев, не смог бы пережить зиму, и готовили блюда из собранного урожая. Самые популярные хэллоуинские овощи и фрукты — тыквы и яблоки. Их можно сочетать в разных вариациях или готовить по отдельности.

Тыквенный суп с морепродуктами

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

репчатый лук — 100 г;

куриный бульон — 1-1,5 л;

кокосовое молоко — 500 мл;

стебель лемонграсса — 1 шт.;

морепродукты (мидии, кальмары, креветки) — 200 г;

оливковое масло — 50 мл;

тыквенные семечки — 20 г;

томатная паста — 1 ст. л;

чеснок — 1 зубчик;

карри-паста — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

тимьян — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Смешать часть масла с солью, перцем и тимьяном, обмазать полученной смесью тыкву. Запечь тыкву в духовке до готовности. Обжарить лук на оливковом масле с чесноком и тимьяном. В лук добавить карри-пасту и немного обжарить. Добавить по ложке томатной пасты и сахара, карамелизировать. Добавить тыкву. Залить куриным бульоном и тушить минут 10. Измельчить суп блендером. В полученное пюре добавить кокосовое молоко и стебель лемонграсса. Оставить настаиваться примерно на 1 час, после чего вынуть лемонграсс. Морепродукты обжарить на оливковом масле с чесноком.

Тарт с тыквой и яблоками

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 1 упаковка;

тыква — 200 г;

яблоки зеленые — 2-3 шт.;

мед — 3 ст. л.;

корица молотая — по вкусу;

ванильное мороженое — 100 г.

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Способ приготовления:

Нарезать яблоко и тыкву. Вырезать из теста круг. Выложить на тесто начинку. Посыпать корицей и сахаром. Выпекать 25 минут на 180 градусах.

Блюда из тыквы

Тыква годится не только для декора. Ее можно и нужно готовить на Хэллоуин.

Каша пшенная с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 200-300 г.;

масло сливочное — 1 ст. л.;

сахар, соль — по вкусу;

пшенная крупа — 200 г.;

молоко — 500 мл.

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Способ приготовления:

Смешать масло с солью и частью сахара. Тыкву промыть, обсушить, нарезать кубиками, замариновать в смеси масла, сахара и соли в течение 20 минут. Запекать тыкву в духовке при 180 градусах 20 минут. Проварить пшенную крупу в течение 10-15 минут. Добавить в крупу сахар, молоко, тыкву и проварить все вместе до готовности еще 10 минут.



Фреш-салат с тыквой

Ингредиенты:

сырая тыква — 50 г;

яблоко — 1 шт.;

прошутто — 50 г;

салат романо — 1 пучок;

кинза — 1 ветка;

петрушка — 1 ветка;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

мед — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

табаско — 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Нарезать соломкой тыкву, яблоки, прошутто и салат. Измельчить кинзу и петрушку. Смешать бальзамический уксус, горчицу, мед, соевый соус, табаско и оливковое масло. Взбить венчиком все компоненты заправки. Все ингредиенты смешать, залить заправкой и посыпать тыквенными семечками.

«Страшные блюда»

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться изготовлением страшного декора. Например, наклеить на соломинки для коктейлей бумажных летучих мышей и пауков. А можно сделать с соответствующей атрибутикой само угощение. Важно не переборщить и не сделать еду слишком омерзительной на вид.

Печенья-привидения

Ингредиенты:

печенье — 1 упаковка (200 г);

масло сливочное — 100 г;

мастика готовая — 1 упаковка.

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Способ приготовления:

Измельчить печенье в порошок. Смешать печенье с маслом. Должна получиться масса, как для пирожного «Картошка». Разделить массу на порционные кусочки. Раскатать пласт мастики, вырезать круги по количеству кусков теста. Накрыть каждую заготовку пирожного мастикой, согнуть конца. Ножом или чайной ложкой нарисовать на привидениях лицо.

«Глазные яблоки»

Ингредиенты:

виноград красный — 20-30 ягод;

йогурт густой — 100 мл;

готовая цветная сахарная глазурь — 1 тюбик.

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Способ приготовления: