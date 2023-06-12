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Сегодня, 18:20

6 ностальгических рецептов, которые вернут вас в детство

Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер
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Котлеты с картофельным пюре
Фото Istockphoto.com/AlexeyBorodin

У многих приятные воспоминания из детства — садика, школы, бабушкиного домика в деревне — связаны с конкретной едой. Ничего удивительного в этом нет — так работает ассоциативная память. Именно из-за нее настроение некоторым может поднять, казалось бы, обычный компот или каша на завтрак.

Вместе с блогером и ресторанным обозревателем Анастасией Морозовой собрали шесть ностальгических рецептов, которые перенесут вас в беззаботные времена.

Жидкая овсяная каша «Геркулес»

С нее почти у всех начинался завтрак в детском саду.

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные — 145 г;
  • вода — 330 мл;
  • молоко — 490 мл;
  • соль — 3 г;
  • сахар — 20 г;
  • масло сливочное — 30 г.

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Геркулесовая каша
Фото istockphoto.com/Linda Raymond

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю наливаем молоко и воду. Кипятим на умеренном огне, следим, чтобы как в мультике не было «у вас молоко убежало».
  2. В кипящую жидкость насыпаем овсяные хлопья «Геркулес», перемешиваем и варим на умеренном огне до готовности, это около восьми минут.
  3. В конце добавляем соль, сахар и кусочек сливочного масла.

Школьный омлет

Какое-то особое блюдо, он всегда был пышным и с необычным вкусом, который дома редко удастся повторить, но мы попробуем!

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • куриное яйцо — 5 шт.;
  • масло сливочное — 10 г;
  • соль, перец — по вкусу.

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Пышный омлет, как в школе
Фото Freepik

Способ приготовления:

  1. Смешиваем яйца с молоком, солим, перчим. Взбивать не нужно!
  2. Запекать омлет будем в духовке, для этого понадобится форма из жаростойкого стекла. Смазываем ее маслом, выливаем яичную массу.
  3. Готовим в духовке при 190 градусах. Важно во время приготовления не открывать дверцу, чтобы омлет не опустился.
  4. Готовое блюдо оставить в выключенной духовке на 10 минут. Перед подачей порезать.

Молочный суп с вермишелью

Самое ностальгическое первое блюдо. В идеале использовать вермишель «Паутинка».

Ингредиенты:

  • молоко — 0,5 л;
  • вермишель — 80 г;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 30 г.

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Молочный суп с вермишелью
Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю выливаем молоко и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и всыпаем в жидкость соль с сахаром.
  2. Добавляем вермишель, перемешиваем, на интенсивном огне доводим суп до кипения.
  3. Уменьшаем огонь и продолжаем варить, периодически помешивая, до тех пор, пока макароны не будут готовы.
  4. Они не должны развариться, можно оставить их слегка альденте, чтобы при надкусывании имели текстуру.
  5. В готовый суп добавить масло, перемешать и дать настояться несколько минут.

Котлеты из школьной столовой

Идеально заходят с пюрешкой.

Ингредиенты:

  • свинина с жирком — 220 г;
  • говядина — 320 г;
  • лук — 1 шт.;
  • холодная вода — 250 мл;
  • панировочные сухари — 130 г;
  • соль, специи, перец — по вкусу.

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Котлеты, как в детстве
Фото Freepik/timolina

Способ приготовления:

  1. Мясо измельчаем в мясорубке, добавляем мелко нарезанный лук, соль, перец и специи.
  2. Высыпаем в смесь панировочные сухари. Вливаем немного воды. В итоге должна получиться мягкая и однородная масса. Жидкой она не должна быть.
  3. Готовый фарш ставим в холодильник на 40 минут. После лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем с каждой стороны по 5-7 минут. Готово!

Макароны по-флотски

До сих пор любимейшее второе блюдо у многих представителей мужской половины.

Ингредиенты:

  • макароны — 200 г;
  • лук — 160 г;
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.;
  • мясо — 300 г;
  • вода — 70 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

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Макароны по-флотски
Фото istockphoto.com/Iuri Gagarin

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем и обжариваем на растительном масле.
  2. Мясо отвариваем до полной готовности. Измельчаем через мясорубку, только такая текстура позволит сохранить ощущение классического вкуса макарон по-флотски.
  3. Варим макароны в подсоленной воде. Варим по времени, указанному на упаковке, у разного вида макарон оно может отличаться.
  4. К готовым макаронам добавляем лук с мясом. Все тщательно перемешиваем, даем постоять несколько минут.

Компот из сухофруктов по ГОСТу

Ингредиенты:

  • вода — 2 л;
  • сахар — 120 г;
  • сушеные яблоки — 3/4 стакана;
  • курага — 50 г;
  • чернослив — 50 г;
  • изюм — 50 г.
Компот из сухофруктов
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

  1. Доводим воду до кипения и добавляем сахар.
  2. Сушеные яблоки добавляем в кипящую жидкость, уменьшаем огонь и варим 10 минут.
  3. Затем добавляем чернослив и курагу, варим еще пять минут.
  4. В конце высыпаем изюм и варим на слабом огне еще 10 минут.
  5. Выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем компоту настояться минимум час.

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