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7 продуктов, которые не стоит давать детям до 7 лет

Марина Богданова
Фитнес-нутрициолог
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Мальчик и девочка едят клубнику с молоком.
Фото istockphoto.com

В первые месяцы жизни для детей материнское молоко является естественным и единственным продуктом питания с достаточным для полноценного развития количеством макро- и микронутриентов. При недостатке или его отсутствии младенцы получают детские молочные смеси, максимально приближенные по составу к грудному молоку. А в четыре месяца ЖКТ ребенка становится настолько зрелым, что у него появляется способность проглатывать полужидкую и более густую пищу. И в это время малышам необходим прикорм: каши, овощные, фруктовые, мясные, рыбные пюре и т. д.

После 1 года у детей значительно увеличивается двигательная активность, ускоряются метаболические процессы. Им требуется больше энергии и, следовательно, больше основных пищевых веществ. В то же время пищеварительные процессы в детском организме продолжают созревать, поэтому переводить ребенка на общий стол следует постепенно, чтобы не оказать негативного влияния на ero здоровье. Разбираемся, какие продукты не стоит давать детям до 7 лет.

Хлопья, подушечки или мюсли

Эти быстрые завтраки, залитые молоком или йогуртом, в почете у многих родителей. Но в них много сахара и различных вредных добавок. А вот пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ЖКТ, в переработанных зернах пшеницы, кукурузы или овса нет вообще. И в результате дети с утра получают только быстрые углеводы, которые не насыщают должным образом, в то время как завтрак должен быть сытным и наполнять растущий организм энергией. Словом, вместо хлопьев детсадовцам и дошкольникам лучше готовить по утрам каши из цельнозерновых круп.

Девочка ест кашу за столом
Фото istockphoto.com

Творожные сырки

Прежде всего необходимо ограничить углеводную нагрузку на детский организм, поскольку поджелудочная железа, где вырабатывается инсулин — гормон, снижающий уровень глюкозы в крови, созревает только к 3 годам. К примеру, глазированные творожные сырки до этого возраста детям совсем не рекомендуются. А после — нужно значительно ограничивать их количество.

Малышам, конечно, нужен творог, в котором много белка и кальция, но в сырках используется переработанная творожная масса с различными добавками, загустителями, стабилизаторами, консервантами, усилителями вкуса и большим количеством сахара и жира.

К тому же производители нередко превышают допустимую норму дрожжей, что может спровоцировать развитие дисбактериоза. А в шоколадной глазури сырков зачастую вместо масла какао присутствует кондитерский жир, который нарушает обменные процессы в организме ребенка.

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Грибы

Известно, что грибы содержат растительный белок, но усваивается он всего на 20 или на 40 процентов. К тому же грибная клетчатка в детском организме вовсе не переваривается. Так что если использовать грибы в рационе для детей, то только когда им исполнится 7 лет, и только в качестве супа-пюре из шампиньонов.

Грибной крем-суп из шампиньонов в тарелке.
Фото istockphoto.com

Жареные в масле, жире или фритюре блюда

Они не должны присутствовать в рационе детей до 3 лет вообще, а дошкольникам позволительно употреблять подобную пищу в минимальном количестве. Дело в том, что в корочке жареных продуктов образуются канцерогенные соединения, которые оказывают негативное влияние на детскую пищеварительную систему: появляется тяжесть в животе или изжога. Регулярное употребление жареных блюд также может стать причиной развития у детей болезней печени, желчного пузыря и кишечника. А высокая калорийность продуктов, жаренных в различных жирах, приводит к нарушению обмена веществ и лишнему весу.

Замороженные полуфабрикаты

Многие дети очень любят пельмени, наггетсы или котлеты и в силу занятости родителей зачастую получают их в виде замороженных полуфабрикатов. Как правило, в них содержится много соли, жира, специй и пищевых добавок. Такие блюда станут излишней нагрузкой для почек, нарушат работу ЖКТ и даже могут вызвать аллергическую реакцию. Полуфабрикаты не стоит употреблять даже взрослым, а уж детям до 7 лет следует включать в рацион исключительно домашние котлеты, тефтели и пельмени.

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Морепродукты

Известно, что морепродукты — это наиболее полноценный источник йода, других ценных для организма минералов, витаминов группы В и полиненасыщенных жирных кислот. При этом белки устриц, кальмаров, креветок или крабов крайне аллергенны, поэтому дети могут их употреблять не ранее чем в 3 года. А лучше не кормить детей блюдами из морепродуктов до 5 или вообще до 7 лет. В этот период детский организм окончательно избавляется от младенческих аллергических реакций на незнакомые белки.

Маленький мальчик ест роллы.
Фото istockphoto.com

Мясные копченые деликатесы и переработанное мясо

До 7 лет их категорически не рекомендуется давать детям. Это, например, шейка, карбонат, ветчина, бекон. В них содержится много соли, жира, специй, красителей, вкусовых добавок, что может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом или вызвать аллергию. В них также много канцерогенных веществ, которые образуются в процессе их копчения.

Переработанное мясо (колбасы и сосиски) можно давать с осторожностью детям до 7 лет. А в рационе детей до 3 лет его не должно быть совсем. При изготовлении в фарш добавляется свиная кожа, сухожилия, жиры и каррагинан — пищевая добавка, повышенное содержание которой вызывает у детей аллергию и пищевые отравления. А химические соединения, содержащиеся в колбасных изделиях, медленно, но целенаправленно разрушают слизистую оболочку желудка и нарушают работу всей пищеварительной системы.

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