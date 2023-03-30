Шеф-повар из Японии рассказал, что не так в российских роллах «Филадельфия»
Шеф-повар ресторана Хироки Аракава рассказал, что не так с популярными псевдояпонскими блюдами. Он заявил, что роллы «Филадельфия» или «Калифорния», изначально вообще было другим блюдом.
«Это были не роллы, а урамаки — у них снаружи были нори (водоросли. — Прим. Лайфа), а их как бы развернули наоборот и назвали роллами», — рассказал повар Life.ru.
Он отметил, что настоящая японская кухня — это свежая рыба и свежие овощи, а в суши важно правильное сочетание рыбы и риса.
Источник: https://life.ru/p/1568796
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