Шеф-повар из Японии рассказал, что не так в российских роллах «Филадельфия»

Шеф-повар ресторана Хироки Аракава рассказал, что не так с популярными псевдояпонскими блюдами. Он заявил, что роллы «Филадельфия» или «Калифорния», изначально вообще было другим блюдом.

«Это были не роллы, а урамаки — у них снаружи были нори (водоросли. — Прим. Лайфа), а их как бы развернули наоборот и назвали роллами», — рассказал повар Life.ru.