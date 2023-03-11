Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:15

Нутрициолог рассказала, к каким заболеваниям приводит избыток соли в рационе

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Солонка.
Фото Freepik/8photo

Семейный нутрициолог Валентина Торшина рассказала «СЭ», что повышенное употребление натрия, основной источник которого соль, вместе с нехваткой калия (овощи, фрукты, зелень) и кальция (преимущественно молочные продукты) ведет к различным патологическим состояниям организма. «Нарушается электролитный баланс, повышается артериальное давление, развивается гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Могут возникать инфаркты, инсульты, нарушается обмен веществ и работа почек», — предупредила о возможных последствиях избыточного количества соли в рационе специалист.

Валентина Торшина напомнила, что согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, потребность взрослого человека в соли не более (а лучше менее) 5 г в сутки. «Это чуть меньше 1 чайной ложки. А у нас в стране взрослые люди употребляют в среднем 12 г соли в день. Поэтому даже не смотря на текущее состояние здоровья, о сокращении потребления соли следует подумать каждому», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о том, что произойдет, если целый год не есть сахар.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
2
0
Читайте также
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нарколог рассказал, с чем опасно сочетать алкогольные напитки
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости