Хирург назвал коктейль, который опасен для жизни

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, коктейль из вина и йогурта опасен для жизни. По его словам, в напитке содержится огромное количество сахара, что может спровоцировать сахарный диабет.

«Данный коктейль очень опасен, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «легкости» напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа», — сказал доктор в беседе с NEWS.ru.

Кроме сахарного диабета, есть риск развития атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени, добавил эксперт.