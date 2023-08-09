Эксперты рассказали, как взрослым и детям приучиться пить воду

9 августа врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в эфире радио Sputnik рассказала, как приучить себя пить воду. «Способность пить достаточное количество воды в день — это привычка, заложенная в детстве. Если у вас такой привычки нет, есть способ это исправить. Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Если вода будет перед глазами, то вы ее начнете пить, потому что организм хочет воды», — заявила специалист.

Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что необходимо приучать детей пить воду, а не соки и газировку, с детства. «Для ребенка не так важно количество выпитой воды, как сам факт ее приоритетного и регулярного потребления. Учите запивать еду водой, а не калорийными соками. Обязательно давайте воду ребенку с собой, когда отпускаете играть на улицу. Со временем это войдет в привычку», — заключил эксперт.

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