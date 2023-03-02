Сколько воды нужно выпивать за день? Рассказывают эксперты
Вода — один из важнейших элементов. Но исследователи и люди, ведущие здоровый образ жизни, долгое время не могут разобраться, сколько же литров воды необходимо выпивать за день. И отдельный вопрос: воды или все-таки жидкости?
Своими рекомендациями поделились нутрициолог Юлия Воистинных и специалист по немедикаментозному оздоровлению Виктория Ливада.
Что происходит с организмом при нехватке воды
По разным оценкам, организм состоит на 50-80% из воды, а ее дефицит однозначно приводит к неблагоприятным последствиям и нарушает все процессы жизнедеятельности. При нехватки воды:
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сгущается кровь, из-за чего резко возрастает риск тромбообразования и замедляется скорость переноса кислорода, витаминов и минералов;
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теряется ясность ума, возникают головные боли;
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появляются проблемы с пищеварением и стулом;
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возможны боли в суставах и мышцах;
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ухудшается состояние кожи;
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появляется слабость, быстрая утомляемость.
Правда ли нужно выпивать два литра воды в день
Информация о том, что необходимо выпивать два литра воды в день, довольно распространена и считается общепринятой. Но ее источник — не научное исследование, а рекомендация, опубликованная в 1945 году американской комиссией по питанию. В публикации говорилось, что в среднем человеку необходимо употреблять 2,5 л воды в день, включая воду, содержащуюся в пище. Однако эту цифру округлили до 2 л, а про замечание о пище и вовсе забыли.
Согласно некоторым медицинским рекомендациям, человек должен употреблять в сутки в среднем 30 мл жидкости на 1 кг веса. Но и эту рекомендацию нельзя считать универсальной.
Потребность в жидкости может сильно меняться в зависимости от состояния человека, его физической активности, температуры воздуха и влажности, поэтому цифра 30 мл на 1 кг веса довольно ориентировочная.
Человек, интенсивно занимающийся спортом на жаре, может выпивать и более 3 л воды в день. А человек со сниженной активностью, проводящий время в прохладном влажном климате, не будет нуждаться в таком объеме жидкости.
При употреблении напитков следует ориентироваться на:
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чувство жажды;
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цвет мочи (она должна быть светло-соломенного цвета).
При повышенном потоотделении, физических нагрузках, жаркой погоде и в бане следует увеличить объем выпиваемой воды за счет минералки или воды с электролитами, чтобы восстановить водно-солевой баланс.
Если вы худеете, необходимо увеличить потребление воды на 1/3 от суточного объема. Это поможет уменьшить аппетит. Зачастую люди путают жажду и голод, что приводит к набору веса.
Что будет, если пить слишком много воды
Важно помнить, что употребление слишком большого количества воды может быть опасным. Поэтому следует слушать свое тело и употреблять жидкость в достаточном, но не избыточном количестве. Чрезмерное потребление воды, более 4-5 литров, может:
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увеличить нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему;
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вызвать отеки;
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нарушить электролитный баланс;
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привести к повышенному распаду белка.
Есть ли разница между водой и другими напитками
Потребность человека в жидкости складывается не только из воды, но и из других напитков. Это могут быть:
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любые безалкогольные напитки;
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жидкость, содержащаяся в пище.
Жидкость есть во фруктах, овощах, супе. И даже сваренные макароны впитывают некоторый объем воды. Эту жидкость тоже можно и нужно учитывать.
Чистая вода, разумеется, предпочтительнее по сравнению с другими напитками, содержащими добавленный сахар или иные добавки.
Такие напитки содержат дополнительные калории, которые нужно учитывать в общей энергетической ценности питания. Однако если не превышать норму добавленного сахара и общей калорийности рациона, сладкий чай или сок вполне могут быть частью здорового меню и, конечно, тоже должны учитываться как жидкость.
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