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26 октября, 13:20

Эксперт рассказала, почему лучше отказаться от готовых завтраков

Мария Маковей
Автор
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Фото https://www.istockphoto.com/ru/

Недавно в сети появилась новость о секрете долголетия 107-летнего британца Леонарда Хоуса. Старик утверждает, что готовые завтраки из дробленой пшеничной крупы с жирным молоком и большим количеством сахара позволили прожить ему до преклонных лет.

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, почему стоит отказаться от готовых завтраков.

По словам эксперта, злаковые хлопья — это продукт максимальной обработки. Сначала злаковую крупу перемалывают в муку, а после термически обрабатывают. Добавляют сахар, какао, воду и другие ингредиенты. Потом полученная смесь проходит высокотемпературную обработку, высушивается. Из такого готового теста делают шарики, звездочки, прямоугольники, подушечки, которые мы привыкли видеть в рекламе.

«Готовые завтраки не содержат клетчатку, а только крахмал и добавленный сахар. Миска хлопьев с утра резко повышает уровень глюкозы в крови. Через несколько часов он резко падает, из-за чего возникает сильный голод. Если добавить жирное молоко, то калорийность будет просто зашкаливать. Это может привести к перееданию», — объяснила эксперт.

Нутрициолог советует выбирать для завтрака другие, менее обработанные продукты, например овсянку Геркулес «Монастырский», белый греческий йогурт, омлет, нежирный творог.

«Завтрак — один из основных приемов пищи, на него приходится 25 процентов от всего рациона. Он должен быть сбалансированным по БЖУ. Рекомендованные пропорции: 20 г белка, 80 г углеводов (желательно богатых клетчаткой) и 10-15 г ненасыщенных жиров. В общей сложности это 300-350 калорий», — рассказывает нутрициолог.

Специалист считает, что первый прием пищи запускает метаболические процессы в организме. Полноценный завтрак обеспечивает сытость до обеда и помогает избежать переедания.

Завтрак. Что приготовить на завтрак? 3 полезных и сытных блюда от нутрициолога

Советы и рекомендации
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